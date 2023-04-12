Жители тюменского села рассказали о встрече с медвежатами на свалке

0:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители села Дубровное в Тюменской области встретились с тремя медвежатами. Они находились на расположенной рядом с деревней свалке.

По информации Megatyumen.ru, медвежата не боялись людей и хотели есть. Местные жители предположили, что мать зверей кто-то убил.

Власти пока не комментировали этот инцидент, добавили в СМИ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КАЙФ: Мишутка выпил "Маргариту", принял ванну и готов поспать часок