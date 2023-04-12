Жители села Дубровное в Тюменской области встретились с тремя медвежатами. Они находились на расположенной рядом с деревней свалке.
По информации Megatyumen.ru, медвежата не боялись людей и хотели есть. Местные жители предположили, что мать зверей кто-то убил.
Власти пока не комментировали этот инцидент, добавили в СМИ.
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