Mash: украинские диверсанты были замечены в Москве при попытке установки GPS-передатчика

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Столичные спецслужбы проверяют действия украинского диверсанта, который закрепил GPS-передатчик на авто экс-супруги украинского хоккеиста Алексея Лазаренко Алисы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вызвавший подозрения мужчина, одетый в чёрное, долго что-то делал у машины с харьковскими номерами на парковке фитнес-центра на Ленинградском шоссе, чем и привлёк к себе внимание охранников.

После длительных манипуляций с БМВ женщины, неизвестный быстро покинул парковку на "Порше" чёрного цвета. По вызову охраны на место прибыла полиция и кинологи, обнаружившие на днище авто GPS-передатчик.

Позже силовики обнаружили брошенный неподалёку Porshe, а в нём — чёрную куртку и кепку.

Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего.

Алиса Лазаренко недавно развелась с супругом, который с начала СВО помогал российским хоккеистам не попасть на крючок СБУ.

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