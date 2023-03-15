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150 килограммов запрещённых препаратов изъяли из псевдоаптек Московского региона

Происшествия

В ходе полицейского рейда по Московскому региону была раскрыта масштабная сеть по продаже сильнодействующих препаратов через так называемые псевдоаптеки. Полиция задержала несколько работников этих заведений.

150 килограммов запрещённых препаратов изъяли из псевдоаптек Московского региона

В Московском регионе полиция нарушила работу крупной сети, продающей запрещённые препараты. В ходе рейда было изъято более 150 килограммов таких лекарственных средств и других веществ, как заявила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следователями следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела в отношении восьми руководителей и участников организованных групп, — цитирует слова Ирины Волк ТАСС. — Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере".

Так называемые "фармацевты" активно действовали с марта 2022 года по февраль 2023 в Москве и Подмосковье. Они покупали сильнодействующие препараты через подконтрольные им юридические лица, а уже потом выводили их в нелегальный оборот. Сбыт запрещённых препаратов осуществлялся через псевдоаптеки — нежилые помещения, которые действовали под вывесками аптечных пунктов. Но обычные покупатели туда зайти не могли, в них проникали только по предварительной договорённости постоянные клиенты.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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