150 килограммов запрещённых препаратов изъяли из псевдоаптек Московского региона

В ходе полицейского рейда по Московскому региону была раскрыта масштабная сеть по продаже сильнодействующих препаратов через так называемые псевдоаптеки. Полиция задержала несколько работников этих заведений.

В Московском регионе полиция нарушила работу крупной сети, продающей запрещённые препараты. В ходе рейда было изъято более 150 килограммов таких лекарственных средств и других веществ, как заявила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следователями следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела в отношении восьми руководителей и участников организованных групп, — цитирует слова Ирины Волк ТАСС. — Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере".

Так называемые "фармацевты" активно действовали с марта 2022 года по февраль 2023 в Москве и Подмосковье. Они покупали сильнодействующие препараты через подконтрольные им юридические лица, а уже потом выводили их в нелегальный оборот. Сбыт запрещённых препаратов осуществлялся через псевдоаптеки — нежилые помещения, которые действовали под вывесками аптечных пунктов. Но обычные покупатели туда зайти не могли, в них проникали только по предварительной договорённости постоянные клиенты.

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