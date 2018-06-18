Последнее селфи: турист пожертвовал жизнью ради фотографии

Современное увлечение соцсетями и лайками иногда может довести до трагедии. Подчас человек уже не различает, где мир реальный, а где виртуальный, а себя начинает видеть супергероем, с которым ничего плохого произойти не может. Именно тогда происходят истории, подобные случившемуся 17 июня с туристом из Кировска Ленинградской области.

Пытаясь сделать удачное селфи, мужчина перелез через ограду водопада на реке Суна в карельском заповеднике "Кивач". В процессе фотографирования он сорвался вниз. Тело на данный момент не обнаружено. Спасатели предполагают, что путешественник, скорее всего, утонул. На данный момент на месте продолжаются поисковые работы.

На отдыхе турист находился с беременной супругой. Сейчас ей оказывается психологическая помощь.

Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", Американская психиатрическая ассоциация бьет тревогу - в последнее время становится все больше и больше людей, болезненно увлеченных селфи. Доступность цифровых фотокамер приводит к тому, что люди стремятся запечатлевать себя ежедневно в самых разных ситуациях. Это может свидетельствовать о серьезном расстройстве психики, считают эксперты.

Опасное увлечение грозит неприятностями не только самим фотографирующимся. Недавно в городе Джалпайгури Западного Бенгала местные жители довели до смерти павлина, пытаясь сделать с ним селфи. Чтобы кадр получился более эффектным, они начали дергать птицу за ноги, пытаясь заставить ее распустить хвост. Об инциденте сообщили в полицию. Сотрудники забрали павлина у местных жителей, но птица скончалась по пути в участок.

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