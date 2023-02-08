В курортном Шерегеше спортсмен из Новосибирска с трудом отбился от напавшего глухаря. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".
Издание сообщает, что в Шерегеше на туристов постоянно нападает глухарь, а теперь он решил атаковать сноубордиста из Новосибирска. Мужчина отбился от птицы лыжными палками, в борьбе с глухарём ему на помощь пришёл товарищ.
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