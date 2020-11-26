Житель Кузбасса совершил смертельный прыжок в курортном Шерегеше

В Шерегеше лыжник погиб при спуске с горы, ударившись о камни. По данному факту проводится проверка.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл накануне днём в Таштагольском районе Кемеровской области. Мужчина вместе с товарищем направились вниз по оборудованному склону горы Зелёная на лыжах. При спуске 23-летний житель областного города Мыски решил использовать камень в качестве трамплина, однако, не рассчитав скорость и траекторию прыжка, ударился головой о камни на обочине трассы.

Друг пострадавшего вызвал спасателей, которые не смогли спасти парня, его тело они направили к подножью горы и вызвали оперативников.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.