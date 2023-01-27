В Удмуртии задержали подозреваемых в убийстве и сожжении семьи

На территории Удмуртии задержали двух жителей республики, подозреваемых в жестоком убийстве семьи в деревне Люкшудья Завьяловского района. Об этом сообщает udm-info.ru, ссылаясь на следователей.

По информации издания, 21-летний и 22-летний обвиняемые поссорились с 36-летней женщиной на почве личной неприязни. Отмечается, что в ночь с 23 на 24 января 2023 года парни употребляли алкоголь, после чего направились в дом к потерпевшей, взяв с собой нож и топор.

Как пояснили следователи, подозреваемые нанесли тяжёлые повреждения женщине и её 12-летнему сыну, от которых пострадавшие скончались.

Затем они отнесли тела погибших в баню и попытались сжечь.

На жителей Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту убийства. Оперативники запустили дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств трагедии.