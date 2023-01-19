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Двое подростков под Волгоградом сняли на видео убийство собаки ради хайпа

Происшествия

В Михайловском районе Волгоградской области двое 17-летних юношей украли собаку и зарезали её ради лайков в социальных сетях. Об этом заявили в региональном ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что об инциденте стало известно из видеозаписи в Интернете. Правоохранители нашли живодёров и задержали их.

Подростки рассказали, что пробрались во двор местной жительницы, украли собаку и отвезли её к пруду. Там живодёры жестоко зарезали домашнего питомца.

"В настоящее время МВД проводит проверку, после чего будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщает novostivolgograda.ru.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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