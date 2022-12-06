Голубев: состояние раненного в Новошахтинске полицейского средней тяжести

Руководитель Ростовской области Василий Голубев рассказал о самочувствии полицейского, которого ранили в Новошахтинске. По информации чиновника, в больницу прибудет группа сосудистых хирургов.

"Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести", — сказал глава региона.

Вместе с этим губернатор распорядился оказать силовику всю нужную ему поддержку.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщали, что злоумышленник, предполагаемый дезертир открыл огонь из пулемёта по 27-летнему полицейскому Роману. По информации журналистов, он ранен в таз.

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