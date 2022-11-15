В Иркутской области вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку

В Жигаловском районе Иркутской области вертолёт Ми-8 авиакомпании "Ангара" совершил жёсткую посадку.
По предварительной информации, на борту находились десять пассажиров и четыре члена экипажа. Все живы, сообщают экстренные службы региона.
Напомним, 23 октября в Иркутске во время испытательного полёта разбился самолёт СУ-30 СМ. Борт упал на жилой квартал. Оба пилота погибли. На земле пострадавших не было.
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