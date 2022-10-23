В Иркутске на жилые дома упал самолёт

В Иркутске на жилые дома в районе, прилегающем к авиазаводу, упал самолёт.

По словам очевидцев, инцидент произошёл во время лётных испытаний – в небе было два борта СУ-30 СМ. Один сел, второй продолжал летать.

Как стало известно местным журналистам, экипаж 20 минут не выходил на связь. Когда закончилось топливо, самолёт рухнул. По предварительной информации, экипаж погиб.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщает, что на месте крушения работают все экстренные службы. Информации о пострадавших гражданах пока нет.

Как сообщили в иркутском МЧС, самолёт Су-30 упал на частный деревянный 2-этажный жилой дом. Площадь пожара на месте крушения - 200 кв.м.

Информация уточняется.