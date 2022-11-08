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Очевидец раскрыла подробности падения ребенка из окна в Москве: кричала страшно

Происшествия

Женщина, которая выкинула из окна 11-го этажа годовалого ребёнка в столичном районе Чертаново, стояла у окна и сильно кричала, а затем замолчала и зашла в комнату. Об этом рассказала очевидец происшествия изданию NEWS.ru.

Собеседница также усомнилась, что всё случилось по вине матери.

Она пояснила, что не видела, кто именно выкинул ребёнка.

"Не похоже, что мать выкинула. Она так кричала страшно! Я видела её у окна, потом [она] замолчала и залезла в комнату. Люди, те, что подходили ближе, узнали, что ребёнок дышит. Скорая ребёнка забрала, говорят, жив", — рассказала очевидец.

В данный момент ребёнок находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Автор: Максим Александров
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