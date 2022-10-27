Отец украл дочь у бывшей жены и скрывался с ней два года в Екатеринбурге

Мужчина из Екатеринбурга два года скрывался с украденным ребёнком. Он похитил девочку у собственной бывшей жены. Об этом пишет издание tagilcity.ru.

Суд после развода пары из Первоуральска постановил, что ребёнок должен остаться с мамой. Но отец пришёл навестить девочку, забрал её на прогулку и не вернулся.

Нашли его спустя два года судебные приставы в Екатеринбурге. Маму за это время девочка не видела ни разу. Теперь малышка возвращена домой.