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Отец украл дочь у бывшей жены и скрывался с ней два года в Екатеринбурге

Происшествия

Мужчина из Екатеринбурга два года скрывался с украденным ребёнком. Он похитил девочку у собственной бывшей жены. Об этом пишет издание tagilcity.ru.

Суд после развода пары из Первоуральска постановил, что ребёнок должен остаться с мамой. Но отец пришёл навестить девочку, забрал её на прогулку и не вернулся.

Нашли его спустя два года судебные приставы в Екатеринбурге. Маму за это время девочка не видела ни разу. Теперь малышка возвращена домой.

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Автор: Максим Александров
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