Пушилин: судья Никулин выносил приговоры украинским неонацистам

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, судья Верховного суда ДНР Александр Никулин, на которого вчера было совершено покушение, выносил приговоры украинским неонацистам.

"Александр Анатольевич выносил приговоры нацистским военным преступникам", — написал он пятого ноября в своём Telegram-канале.

Отмечается, что покушение было совершено вечером четвёртого ноября, в него стреляли из огнестрельного оружия. В настоящий момент медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.