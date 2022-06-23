Пленный "азовец"* забыл, что хвастался в соцсети своими преступлениями

Сдавшийся боевик "Азова"* Максим Никулин не сможет убедить следователей, что служил в нацбате поваром. В отличие от многих, он забыл "зачистить" свои соцсети.

"Азовца"* Никулина, уроженца города Днепропетровск, российские исследователи не зря подозревали в совершении десятков военных преступлений. Как показал анализ его социальной сети, мужчина уже долгое время придерживается неонацистской идеологии.

На его странице посты о семейном отдыхе перемежаются с картинками крайне радикальной направленности. Например, Никулин пишет, что гордится поджогами в Одессе в 2014 году, чтит память воинов СС "Галичина"** и поздравляет своих подписчиков с годовщиной Одесской "хатыни".

Ранее власти ДНР сообщали, что трибунал над боевиками нацбата "Азов"* состоится до конца лета. Многим из них грозит высшая мера наказания за совершенные преступления. Националистам остаётся надеяться, что республика быстро войдёт в состав России, где на смертную казнь введён мораторий.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

** 1-й Украинской дивизии УНА (организация УНА признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ).