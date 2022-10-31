Тела погибших россиянок в Сеуле доставят домой через Приморье

Тела погибших при давке в южнокорейском Сеуле девушек доставят в родные города паромом через Приморский край, сообщили в МИД России во Владивостоке.

"Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину. Всех четверых будут доставлять через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром", — цитирует представителя МИД ТАСС.

Ранее сообщалось, что одна погибшая из Находки, вторая девушка проживала в Спасске-Дальнем.