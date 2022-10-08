Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Киева за взрыв на Крымском мосту.

В своих соцсетях он отметил, что "всё оккупированное Россией" нужно уничтожить.

"Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено Украине", — подчеркнул Подоляк.

ЧП на Крымском мосту зарегистрировали в субботу, 8 октября, около 06:00.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию о пожаре и частичном разрушении дорожного полотна на Крымском мосту. По его словам, взрыв произошёл в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он также добавил, что обе ветки моста, автомобильная и железнодорожная, перерезаны, а движение полностью закрыто.

В ближайшее время планируется запустить паромную переправу через Керченский пролив.