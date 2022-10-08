Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Киева за взрыв на Крымском мосту.
В своих соцсетях он отметил, что "всё оккупированное Россией" нужно уничтожить.
"Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено Украине", — подчеркнул Подоляк.
ЧП на Крымском мосту зарегистрировали в субботу, 8 октября, около 06:00.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию о пожаре и частичном разрушении дорожного полотна на Крымском мосту. По его словам, взрыв произошёл в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он также добавил, что обе ветки моста, автомобильная и железнодорожная, перерезаны, а движение полностью закрыто.
В ближайшее время планируется запустить паромную переправу через Керченский пролив.
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