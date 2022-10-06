Третьеклассник держит в страхе педагогов и учеников екатеринбургской школы №52. Об этом пишет tagilcity.ru.
По информации издания, мальчик, которого оставили в третьем классе на второй год, начал обижать других школьников и курить на переменах. В публикациях екатеринбургских СМИ также сообщается, что ребёнок бегает по образовательному учреждению с ножницами и зажигалкой, не соблюдая технику безопасности.
Полицейские намерены приехать в школу № 52 с проверкой после многочисленных жалоб на третьеклассника.
При этом установлено, что семья мальчика не состоит на учёте. Раньше сотрудники полиции не получали заявлений в отношении этого школьника. Как пояснили педагоги, мать ученика отказывается участвовать в решении проблем.
Ранее стало известно, что в Челябинской области первоклассник и его товарищи ограбили магазин. Правоохранители задержали детей и передали их родителям.
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