В Челябинской области первоклассник и его друзья ограбили магазин

Трое младших школьников проникли в продуктовый магазин в Аргаяшском районе Челябинской области через разбитое окно и украли товары.

Малолетние преступники проникли в торговый зал после закрытия магазина. Они украли несколько пачек сигарет, энергетические напитки и взломали кассу с деньгами.

Правоохранители смогли идентифицировать и задержать воришек, сообщает портал kursdela.biz. По словам владельца торговой точки, магазину нанесен ущерб в размере 37 тысяч рублей.

Так как в силу возраста школьникам не грозит уголовная ответственность, расплачиваться за их деяния придётся родителям.