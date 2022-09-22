Трое младших школьников проникли в продуктовый магазин в Аргаяшском районе Челябинской области через разбитое окно и украли товары.
Малолетние преступники проникли в торговый зал после закрытия магазина. Они украли несколько пачек сигарет, энергетические напитки и взломали кассу с деньгами.
Правоохранители смогли идентифицировать и задержать воришек, сообщает портал kursdela.biz. По словам владельца торговой точки, магазину нанесен ущерб в размере 37 тысяч рублей.
Так как в силу возраста школьникам не грозит уголовная ответственность, расплачиваться за их деяния придётся родителям.
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