Жителя Омской области, который пытался продать в интернете военный прибор ночного видения, осудили за контрабанду. Об этом пишет gorod55.ru со ссылкой на региональное УФСБ и таможенную службу.
По информации издания, инцидент произошёл весной 2022 года. С мужчиной связался покупатель из Казахстана, предложивший 20 тысяч рублей за товар.
После этого омич обратился в транспортную компанию и отправил прибор ночного видения в соседнее государство. При этом он знал, что такие изделия ограничены в обороте, согласно действующему законодательству.
Вскоре представители ФСБ и таможни задержали жителя Омской области. Следователи возбудили на него уголовное дело.
В суде мужчина был признан виновным в контрабанде. Его решили приговорить к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, он обязан выплатить штраф (20 тысяч рублей).
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