В Омской области, как и во всех регионах России, открыта "горячая линия", где отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации. Помимо этого обращения призывников и их родных рассматривает местное отделение ОНФ, и в организации рассказали, что с 26 сентября к ним поступило более 300 жалоб на незаконные действия военкоматов.
"Сообщения в соцсетях начали поступать в первые часы после того, как нами было объявлено о создании центров содействия. За два дня более 300 обращений", — сообщил представитель Омского отделения ОНФ.
Мобилизованные и их родные жалуются, что повестки получают мужчины с неудовлетворительным состоянием здоровья и не подлежащие частичной мобилизации по возрасту.
Сами жители Омска рассказали порталу gorod55.ru, что юристы отказываются консультировать призывников, а телефон в Омском отделении ОНФ часто недоступен.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.