Больше 300 жителей Омска пожаловались на незаконную мобилизацию

В Омской области, как и во всех регионах России, открыта "горячая линия", где отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации. Помимо этого обращения призывников и их родных рассматривает местное отделение ОНФ, и в организации рассказали, что с 26 сентября к ним поступило более 300 жалоб на незаконные действия военкоматов.

"Сообщения в соцсетях начали поступать в первые часы после того, как нами было объявлено о создании центров содействия. За два дня более 300 обращений", — сообщил представитель Омского отделения ОНФ.

Мобилизованные и их родные жалуются, что повестки получают мужчины с неудовлетворительным состоянием здоровья и не подлежащие частичной мобилизации по возрасту.

Сами жители Омска рассказали порталу gorod55.ru, что юристы отказываются консультировать призывников, а телефон в Омском отделении ОНФ часто недоступен.