В Тюмени сообщили о новом виде мошенничества с привлечением подростков

Жители Тюмени рассказали о новом методе злоумышленников похитить деньги. Как заявил мужчина, к нему в магазине подошла девочка и попросила телефон для разговора с родителями. На самом деле она пыталась украсть средства, отметил пострадавший.

"Подросток писала сообщение на номер 900 и хотела перевести деньги", — сказал мужчина, слова которого приводит nashgorod.ru.