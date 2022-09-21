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В Тюмени сообщили о новом виде мошенничества с привлечением подростков

Происшествия

Жители Тюмени рассказали о новом методе злоумышленников похитить деньги. Как заявил мужчина, к нему в магазине подошла девочка и попросила телефон для разговора с родителями. На самом деле она пыталась украсть средства, отметил пострадавший.

"Подросток писала сообщение на номер 900 и хотела перевести деньги", — сказал мужчина, слова которого приводит nashgorod.ru.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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