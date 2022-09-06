На Алтае в ДТП с бензовозом погибли пять человек: женщина и четверо детей

Женщина и четверо детей погибли в аварии при столкновении легкового автомобиля с бензовозом на Чуйском тракте в Бийском районе Алтайского края.

"В Бийском районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения транспортных средств погибло пять человек, из которых, по предварительным данным, четверо несовершеннолетних", — говорится в сообщении регионального МВД.

Известно, что в легковом авто находились пять человек. Женщина-водитель и четверо детей: 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения погибли.

Водитель грузового автомобиля 1968 года рождения получил ранения.