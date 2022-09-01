Недетское зрелище: во дворе школы велась разделка бараньей туши

В Нижнем Новгороде во дворе одной из школ рабочие провели разделку туши барана.

Как уточняет newsnn.ru, вызывающая вопросы ситуация произошла во дворе школы № 156. Инцидент получил огласку благодаря видео, опубликованным в соцсетях. В ролике хорошо видно, что разделка туши животного происходит прямо у стен школы, а в качестве вспомогательного инструмента для подвешивания барана рабочие используют турник на спортплощадке.

Руководство школы предпочло оставить разделку бараньей туши на школьном дворе без комментариев.