В Нижнем Новгороде во дворе одной из школ рабочие провели разделку туши барана.
Как уточняет newsnn.ru, вызывающая вопросы ситуация произошла во дворе школы № 156. Инцидент получил огласку благодаря видео, опубликованным в соцсетях. В ролике хорошо видно, что разделка туши животного происходит прямо у стен школы, а в качестве вспомогательного инструмента для подвешивания барана рабочие используют турник на спортплощадке.
Руководство школы предпочло оставить разделку бараньей туши на школьном дворе без комментариев.
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