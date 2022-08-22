В ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Ульяновской области погибли 16 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Николаевском районе Ульяновской области выросло до 16, сообщили в экстренных службах региона.

Согласно информации, ранее в результате столкновения двух большегрузов с пассажирским микроавтобусом, погибли 15 человек.

"В настоящее время установлено, что в результате ДТП погибли 15 человек, которые находились в микроавтобусе, и один в большегрузе. Три человека госпитализированы, один отпущен на амбулаторное лечение", — сообщили в экстренных службах региона ТАСС.

По предварительным данным, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе находились граждане Казахстана. Всего в салоне пассажирского транспорта ехали 18 человек. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу водителя фуры.