В Нижнеилимском районе Иркутской области произошла смертельная авария, виновником которой стал медведь.
Помимо плохого состояния дорожного покрытия и отсутствия необходимой инфраструктуры, обеспечивающей безопасность, нередко виновниками ДТП становятся дикие животные, выдвигающие на дорогу.
Поздно вечером 5 августа подобный случай произошёл в Иркутской области. Как рассказал представитель региональной Госавтоинспекции, 42-летний водитель Toyota Land Cruiser не успел вовремя заметить появившегося на дороге медведя и врезался в хищника.
Сильный удар привёл к тому, что внедорожник оказался на полосе, предназначенной для встречного движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ, сообщает портал newkhakasiya.online. В ДТП погибло само животное, а также мужчина, управляющий иномаркой. 56-летний водитель грузовика тоже пострадал в аварии и сейчас находится в больнице.
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