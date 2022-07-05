Денис Паслер обсудил с главой Росавтодора смертельное ДТП с восемью погибшими

Губернатор Оренбургской области провёл встречу с руководством Росавтодора, где обсуждался не только ремонт трасс, но и их безопасность.

Разговор главы Оренбуржья Дениса Паслера с директором Федерального дорожного агентства Романом Новиковым коснулся смертельной аварии, произошедшей 3 июня на участке федеральной трассы Оренбург-Орск. Паслер уточнил, что сейчас местные службы анализируют происшествие и определяют методы, которые позволят снизить аварийность на дорогах, сообщает портал 56orb.ru.

Помимо надлежащего содержания дорожного покрытия, необходимо проработать возможность установки ограждений, разделяющих встречные потоки. Именно выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, чаще всего становится причиной смертельных ДТП в регионе.

Авария, унесшая жизни восьми человек, произошла недалеко от поворота на поселок Урал, сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области. Водитель корейского кроссовера выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус".