Военный эксперт выступил за проведение занятий по гражданской обороне по всей РФ

Военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с Pravda.Ru оценил атаку ВСУ на КПП Троебортное в Брянской области. По словам эксперта, в нашей стране необходимо организовать занятия по гражданской обороне.

"Должен быть подготовлен тревожный чемоданчик. Всех россиян надо научить воспринимать оповещения гражданской обороны, воздушную тревогу. Я думаю, вряд ли удастся жителей приграничных территорий выселить. Скорее всего, люди рассматривают нападения как нечто временное и думают, что атаки можно пережить", — сказал специалист.

Вместе с этим он подчеркнул, что на граждан РФ нападают не только украинские солдаты, но и представители Вашингтона, которые передают Киеву РСЗО HIMARS, организуют полёты беспилотников.

"В основном агрессивно действует Украина, но в этом случае существует и американская агрессия", — заключил собеседник издания.

Ранее руководитель Брянской области Александр Богомаз сообщил, что солдаты ВСУ сбросили с дрона на таможенный пункт взрывное устройство.

"Утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП "Троебортное" в Севском районе", — заявил губернатор.