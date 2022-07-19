Тюменку осудят за пожар в нелегальном доме престарелых: погибли семь человек

В Тюменской области перед судом предстала местная жительница Ольга Вильямсон, которую обвиняют по четырём статьям Уголовного кодекса. Женщина организовала нелегальный дом престарелых, где случился сильный пожар.

Согласно информации, дом, в котором находились пенсионеры, вспыхнул в январе этого года. В результате возгорания погибли семь пожилых людей.

"Установлено, что Вильямсон организовала в своём частном доме нелегальный дом престарелых. С 2015 года она осуществляла в нём незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг по уходу за престарелыми и инвалидами. За 6 лет ею был получен доход в размере более 8 млн рублей", — цитирует представителей правоохранительных органов nashgorod.ru.

По сообщению СК РФ, Вильямсон скрыла от спасателей, что в доме находятся пожилые люди. Следователи считают, что возгорание в доме произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.