В Красноярске на ходу загорелась "Газель": версия — плохое техсостояние

Кадры горящего грузового автомобиля в Красноярске накануне были опубликованы очевидцами. По словам свидетелей, "Газель" загорелась на ходу.

Пожар произошёл недалеко от технического комплекса "Вектор Плюс" на улице 60 лет Октября. Очевидцы рассказали, что когда водитель смог покинуть автомобиль, из-под капота грузовика уже вырывались языки пламени.

Сам владелец транспортного средства и сотрудники соседнего предприятия пытались сбить огонь собственными силами, но все их усилия оказались напрасными. Судя по репликам свидетелей, они опасались, что может взорваться топливный бак, а значит, пламя перекинется на соседние автомобили.

Сотрудники пожарной охраны появились на месте происшествия примерно через 10 минут, когда машина уже была полностью охвачена огнем, сообщат портал prmira.ru.

В качестве предварительной причины пожара эксперты МЧС назвали неудовлетворительное техническое состояние автомобиля. Все подробности специалисты обещают предоставить позднее.