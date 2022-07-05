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В Сочи начата проверка пляжей после избиения туриста прутьями из металла

Происшествия

После того, как на одном из сочинских пляжей жестоко избили мужчину при помощи металлических прутьев, в прибрежных местах отдыха начались проверки. Об этом проинформировали в пресс-службе сочинской администрации.

В Сочи начата проверка пляжей после избиения туриста прутьями из металла

Ранее стало известно о том, что один из отдыхающих был избит на городском пляже "Фрегат" палками и железными прутьями. Четверо нападавших были задержаны, против них было открыто уголовное дело по статье "Хулиганство".

Как выяснили РИА Новости, пострадавшим оказался борец самбо из Белоруссии Никита Гораев, который, по словам его матери, пытался защитить своих сестёр, предлагавших других туристам на пляже арбуз. Сотрудники пляжа, напавшие на самбиста, обвинили Гораева и его сестёр в "незаконной торговле фруктами".

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского сегодня начались проверки пляжных территорий на предмет проведения инструктажа с работниками, отвечающими за безопасность на арендованной территории. Специалисты также дополнительно проверяют наличие и условия договоров, заключенных с охранными предприятиями", — сообщили в администрации.

В мэрии уже уведомили о намерении расторгнуть договор с арендаторами пляжа "Фрегат".

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Автор: Светлана Нерадовская
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