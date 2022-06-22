В Дагестане толпа мужчин избила олимпийского спортсмена

В Дагестане толпа мужчина избила бойца смешанных единоборств, участника Олимпиады в Лондоне Зелимхана Юсупова. Один из нападавших был вооружён, сообщает RT.

По данным издания, об инциденте стало известно от другого спортсмена Максима Дивнича.

"Нападение на Юсупова. Один человек даже с пистолетом был", — приводит его слова RT.

Также сообщается, что причиной инцидента мог стать конфликт между Юсуповым и ещё одним дагестанским бойцом смешанных единоборств Хадисом Ибрагимовым.

В 2012 году Юсупов представлял сборную Таджикистана по вольной борьбе на Олимпийских играх в Лондоне.