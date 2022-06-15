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На Урале дети избили 11-летнюю девочку и отдали её педофилу

Происшествия

Родственница 11-летней девочки, которую в Свердловской области избили и отправили к педофилу сверстницы, рассказала подробности жестокого избиения.

На Урале дети избили 11-летнюю девочку и отдали её педофилу

По словам тёти потерпевшей, мать школьницы страдает алкоголизмом, и органы опеки уже хотели через суд лишить её родительских прав.

"Она (мать девочки. — Прим. ред.), по моему мнению, никем не занимается и ничем. Она только пьёт и пьёт", — сказала женщина в беседе с Телеканалом "360".

В настоящее время пострадавшая находится в детском доме.

При этом соседка семьи сообщила, что в Каменске-Уральском многие годы живёт педофил. Она охарактеризовала его, как необщительного пенсионера. Именно к нему хулиганки отвели сверстницу и записывали на видео, как педофил совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Дети распространили видео с оральным сексом девочки и пенсионера. Взрослые увидели кадры и обратились в полицию. Что касается педофила, то он задержан.

"Его, говорят, сначала в психушку отправили — проверить здоровый или нездоровый он", — сказала соседка.

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Автор: Игорь Рябов
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