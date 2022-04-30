Бразильский военный рассказал, как польский наёмник покончил с собой на Украине

Польский наёмник на Украине покончил жизнь самоубийством. Об этом порталу UOL рассказал находившийся на базе украинской армии бывший военный из Бразилии Фабио Жуниор ди Оливейра.

По его словам, трагедия произошла, когда наёмники из разных стран проходили подготовку на одной из тренировочных баз. Покончившего с собой поляка они похоронили в канаве, установив сверху крест.

"Рано утром иностранцы проснулись на звук одиночного выстрела. Через несколько часов военные обнаружили, что польский новобранец покончил с собой. Его тело было погребено там же в канаве", — пишет UOL.

Также Ди Оливейра рассказал изданию, что наёмники в тренировочных лагерях находились в условиях антисанитарии, испытывали недостаток в еде и почти все болели COVID-19.

"У меня болело всё тело, была температура, болело горло. Сейчас у меня при кашле идёт кровь", — приводит слова бразильского военного портал.

Ди Оливейра прибыл на Украину вместе с 60 другими иностранцами через Польшу. Вскоре он вернулся обратно в Бразилию.