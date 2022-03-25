Житель Хабаровска стал фигурантом уголовного дела о госизмене из-за попытки передать закрытую информацию украинским спецслужбам.
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ РФ, после начала российской военной спецоперации мужчина, по роду своей деятельности имевший доступ к сведениям ограниченного доступ, направил в украинскую спецслужбу через интернет анонимное предложение о передаче за плату её представителям информации, которая могла быть использована при подготовке диверсий.
Сообщается, что сотрудники ФСБ помешали хабаровчанину реализовать свой замысел. В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена».
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