Жена бывшего бизнес-партнера Арсена Авакова пыталась вывести из Украины шесть чемоданов с миллионами долларов и евро.
Как сообщает выходящая в Вене немецкоязычная газета Kurier, на украинско-венгерской границе венгерские пограничники обнаружили в автомобиле чемоданы, доверху набитые купюрами. В общей сложности сумма не задекларированной наличности составила более 28 миллионов долларов и более 1,3 миллиона евро.
Украинские пограничники на пункте "Вилок" Закарпатской таможни пропустили автомобиль с венгерскими номерами, за рулем которого сидела венгерка и две украинки, но их венгерские коллеги обыскали машину. Женщину и ее мать допросили о происхождении денег и заставили надлежащим образом задекларировать наличность на таможне. Впоследствии киевские власти возбудили против них уголовное дело.
Некоторые украинские СМИ пишут, что речь идет об Анастасии Котвицкой (в девичестве Кучер), супруги с 2014 по 2016 год депутата от "Народного фронта" Игоря Александровича Котвицкого, который был деловым партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.
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