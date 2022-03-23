Жена партнера Авакова пыталась нелегально вывести миллионы

Жена бывшего бизнес-партнера Арсена Авакова пыталась вывести из Украины шесть чемоданов с миллионами долларов и евро.

Как сообщает выходящая в Вене немецкоязычная газета Kurier, на украинско-венгерской границе венгерские пограничники обнаружили в автомобиле чемоданы, доверху набитые купюрами. В общей сложности сумма не задекларированной наличности составила более 28 миллионов долларов и более 1,3 миллиона евро.

Украинские пограничники на пункте "Вилок" Закарпатской таможни пропустили автомобиль с венгерскими номерами, за рулем которого сидела венгерка и две украинки, но их венгерские коллеги обыскали машину. Женщину и ее мать допросили о происхождении денег и заставили надлежащим образом задекларировать наличность на таможне. Впоследствии киевские власти возбудили против них уголовное дело.

Некоторые украинские СМИ пишут, что речь идет об Анастасии Котвицкой (в девичестве Кучер), супруги с 2014 по 2016 год депутата от "Народного фронта" Игоря Александровича Котвицкого, который был деловым партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.