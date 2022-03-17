СК завёл дело на украинского телеведущего за призыв убивать русских детей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении телеведущего Фахрудина Шарафмала, который в эфире украинского телеканала "Крым 24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал уничтожать русских детей.

Шарафмал стал фигурантом уголовного дела по факту совершения действий, направленных на "возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности". Также его слова правоохранители расценили, как реабилитацию нацизма.

По данным СК, Шарафмал является типичным представителем украинского национализма, который стал главенствующей идеологией на Украине за последние восемь лет. Россия потребовала, чтобы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отреагировали на выступление телеведущего.

По данным Международного военного трибунала, Эйхман возглавлял отдел управления гестапо и причастен к гибели нескольких миллионов евреев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов так прокомментировал скандальные слова украинского телеведущего:

"Эту собаку найдём. Передаю просто: мы тебя найдём и истребим, так как ты сегодня вообще позволяешь такие слова высказывать в отношении детей", — сказал глава Крыма.

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