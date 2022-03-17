EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

СК завёл дело на украинского телеведущего за призыв убивать русских детей

Происшествия

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении телеведущего Фахрудина Шарафмала, который в эфире украинского телеканала "Крым 24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал уничтожать русских детей.

СК завёл дело на украинского телеведущего за призыв убивать русских детей

Шарафмал стал фигурантом уголовного дела по факту совершения действий, направленных на "возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности". Также его слова правоохранители расценили, как реабилитацию нацизма.

По данным СК, Шарафмал является типичным представителем украинского национализма, который стал главенствующей идеологией на Украине за последние восемь лет. Россия потребовала, чтобы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отреагировали на выступление телеведущего.

По данным Международного военного трибунала, Эйхман возглавлял отдел управления гестапо и причастен к гибели нескольких миллионов евреев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов так прокомментировал скандальные слова украинского телеведущего:

"Эту собаку найдём. Передаю просто: мы тебя найдём и истребим, так как ты сегодня вообще позволяешь такие слова высказывать в отношении детей", — сказал глава Крыма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Ветеран ВОВ: "Америке должно быть стыдно за поддержку неонацизма на Украине"
Автор: Игорь Рябов
Темы украина сергей аксёнов
Sberbank
Новости
Небензя: Найдены новые документы по биолабораториям США на Украине
Производитель шин Pirelli "выкатывается" из России
США и НАТО оплачивают Украине наёмников, заявил военный эксперт Кнутов
ДНР: уничтожены три инструктора из США
Лобода доказала, что не отказалась от гражданства Украины
Delfi: в Эстонии заканчиваются деньги на беженцев из Украины
Садальский напомнил Баскову о поцелуях с Сердючкой
Аналитик предупредил, что в России может появиться чёрный валютный рынок
Россия стала электрошоком для мёртвого мозга НАТО, заявил Макрон
В ООН высказались за расследование удара "Точкой-У" по Донецку
Популярное
Экономика и бизнес
Дерипаска перечислил шаги по спасению России: "Начать всё заново"

Бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на предположение о том, что он станет следующим главой Центробанка после Эльвиры Набиуллиной.

Дерипаска перечислил шаги по спасению России: "Начать всё заново"
В Китае объяснили, в чём преимущество Путина перед Байденом
Мир. Новости мира
В Китае объяснили, в чём преимущество Путина перед Байденом
Политика. Новости и аналитика
Отставка Эльвиры Набиуллиной: Кремль только запутал ситуацию
Политика. Новости и аналитика
Зеленский произнёс эмоциональную речь в немецком Бундестаге
Любовь Степушова Германия объята стыдом: бундестаг проигнорировал выступление Зеленского Любовь Степушова Ирина Шлионская Древние римляне пользовались мобильными туалетами Ирина Шлионская Усам Оздемиров Дадут ли нашему авиапрому расправить крылья? Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Два десятка лет впустую: экс-олигарх пожаловался, что на Западе забыли про его благодеяния
Силовые структуры
Армия Украины перевезла 17 детей-заложников из Донбасса во Львов, заявили в ДНР
Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время, заявил Кадыров
Политика. Новости и аналитика
Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время, заявил Кадыров
Последние материалы
Производитель шин Pirelli "выкатывается" из России
США и НАТО оплачивают Украине наёмников, заявил военный эксперт Кнутов
ДНР: уничтожены три инструктора из США
Лобода доказала, что не отказалась от гражданства Украины
Delfi: в Эстонии заканчиваются деньги на беженцев из Украины
Садальский напомнил Баскову о поцелуях с Сердючкой
Аналитик предупредил, что в России может появиться чёрный валютный рынок
Россия стала электрошоком для мёртвого мозга НАТО, заявил Макрон
В ООН высказались за расследование удара "Точкой-У" по Донецку
Госсекретарь Блинкен: в США надеются, что Китай повлияет на Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников