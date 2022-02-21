Специалисты предупредили о новой уловке "щедрых" мошенников

В России мошенники разработали новую стратегию. Злоумышленники отправляют на карту жертвы деньги, из-за чего она становятся более доверчивой. После этого преступники получают больше средств, предупредили специалисты.

Как объяснили эксперты Почта Банка в беседе с "Известиями", воры начали активно пробовать данную схему в начале этого года. Специалисты связали введение такого метода с ростом интереса граждан РФ к инвестициям. Мошенники создают фейковые сайты и компании. В итоге люди отправляют деньги в кошелёк преступнику, а не на брокерский счёт.

"Они (преступники. — Прим. ред.) на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10-15 тыс. рублей, называя их заработанными средствами на совершённых сделках. У потенциальной жертвы повышается доверие и снижается чувство осторожности", — предупредил эксперт по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

Ранее правоохранители сообщили, что злоумышленники начали продавать фальшивые билеты на концерты или в театры. В январе мошенники зачастили с подобными рассылками, сказали специалисты по безопасности Подмосковья.

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