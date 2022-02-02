Специалисты рассказали, как не стать жертвой кибермошенников при покупке билетов

В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили, что в январе интернет-мошенники наиболее активно рассылали людям предложения купить билеты на концерт или в театр. При этом преступники забирали с карты жертв все деньги.

Злоумышленники создавали фишинговые порталы с объявлениями. Анонсы получали пользователи соцсетей, мессенджеров, сайтов знакомств. Жертвы отправляли личную информацию о себе и реквизиты карты.

"Мошенники подстраиваются под текущие условия и быстро осваивают новые виды "интернет услуг". Специалисты ГУРБ Московской области ведут ежедневный мониторинг новых видов мошенничества, в том числе, появляющихся и в других регионах", — подчеркнул глава ГУ региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, слова которого цитирует "Вести Подмосковья".

Как подчеркнули специалисты, россиянам не стоит доверять незнакомым сайтам. По словам экспертов, чтобы не стать жертвой киберпреступников, необходимо:

убедиться в наличии пользовательского соглашения на сайте;

проверить данные об обработке информации;

не переводить средства через Интернет, если страница с протоколом http://, а не https://.

Ранее исследователи Digital Risk Protection Group-IB предостерегли россиян от покупки сертификата вакцинации против COVID-19. В таких случаях мошенники могут получить чужие деньги, но не предоставить фальшивый документ. При этом жертвы не звонят в полицию, поскольку сами пытались нарушить закон.

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