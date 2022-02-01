В Новгородской области обнаружили тело пропавшей в январе годовалой девочки

В Новгородской области волонтёры сообщили об обнаружении тела годовалой девочки, которую искали с 25 января.

"Найдена, погибла", — цитирует ТАСС сообщение новгородского поисково-спасательного отряда "Феникс".

В правоохранительных органах пока не прокомментировали информацию об обнаружении тела девочки.

Сообщение об исчезновении ребёнка 2020 года рождения в городе Холме Новгородской области поступило к правоохранителям 25 января.

По факту пропажи девочки следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Мать ребёнка, ранее состоявшую на учёте в органах профилактики, и её сожителя задержали и заключили под стражу.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников комитета образования администрации Холмского муниципального района, оставив девочку в семье, из которой ранее семерых детей забрали в соцучреждение из-за ненадлежащих условий их проживания.

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