В Беловежской Пуще утонуло стадо зубров

В белорусской Беловежской Пуще в окрестностях деревни Большие Масушины утонуло стадо краснокнижных зубров.

Об этом в Facebook сообщил журналист Адам Вайрак.

© Adam Wajrak

Он же разместил на Ютуб-канале видео с места трагедии. По этическим причинам мы не можем показать эти кадры.

По словам Вайрака — их уже подтвердили в Минприроды Белоруссии — погибло 21 животное. Стадо пыталось по льду перейти реку Медянку. Но лёд не выдержал веса зубров.

Как пояснили в Национальном парке "Беловежская пуща", из стада в 100 голов 21 зубр оказался в воде. Выбраться они не смогли. Что заставило животных выйти на лёд, пока неизвестно. Сотрудники заповедника предполагают, что они пытались спастись от хищников: на берегу нашли загрызенного волками сеголетка зубра, в возрасте примерно 11 месяцев.

Сейчас туши погибших зубров извлекли из воды. На месте работает комиссия Свислочской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ДЛЯ СПРАВКИ

Зубр имеет статус "восстанавливаемый вид" и включен в международную Красную книгу.

В Белоруссии на сегодня насчитывается примерно 1 886 особей.

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