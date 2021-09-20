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На грани исчезновения в России находятся 13 видов редких животных

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По словам руководителя Минприроды Александра Козлова, в России могут исчезнуть 13 видов редких животных. Он считает, что уже сегодня нужно принимать срочные меры для восстановления популяции.

Снежный барс
Снежный барс

Александр Козлов с мая 2021 года пытается донести мысль о том, что исчезновение, скорее всего, начнётся в ближайшие годы. Он не хочет, чтобы следующие поколения изучали животных лишь по картинкам в учебниках, поэтому просит членов правительства РФ проработать совместные шаги по решению проблемы, передаёт ТАСС.

Сегодня на грани исчезновения находятся следующие животные:

  • Дальневосточный и переднеазиатский леопарды.
  • Снежный барс.
  • Зубр.
  • Сайгак.
  • Лошадь Пржевальского.
  • Аргали.
  • Дзерен.
  • Белый медведь.
  • Стерх.
  • Гренландский и серый киты, обитающие в Охотском море.

Козлов сообщил, что первоочередные меры уже приняли. Так, представители федерального Минприроды заключили с предпринимателями договоры на более 400 миллионов рублей для сохранения популяции редких видов животных.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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