На грани исчезновения в России находятся 13 видов редких животных

По словам руководителя Минприроды Александра Козлова, в России могут исчезнуть 13 видов редких животных. Он считает, что уже сегодня нужно принимать срочные меры для восстановления популяции.

Снежный барс

Александр Козлов с мая 2021 года пытается донести мысль о том, что исчезновение, скорее всего, начнётся в ближайшие годы. Он не хочет, чтобы следующие поколения изучали животных лишь по картинкам в учебниках, поэтому просит членов правительства РФ проработать совместные шаги по решению проблемы, передаёт ТАСС.

Сегодня на грани исчезновения находятся следующие животные:

Дальневосточный и переднеазиатский леопарды.

Снежный барс.

Зубр.

Сайгак.

Лошадь Пржевальского.

Аргали.

Дзерен.

Белый медведь.

Стерх.

Гренландский и серый киты, обитающие в Охотском море.

Козлов сообщил, что первоочередные меры уже приняли. Так, представители федерального Минприроды заключили с предпринимателями договоры на более 400 миллионов рублей для сохранения популяции редких видов животных.

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