В Минприроды назвали города в которых легче дышать

По данным Минприроды, за три года в топ-городов, где значительно снизилось загрязнение атмосферного воздуха попали семь мегаполисов:

Братск

Красноярск

Новокузнецк

Челябинск

Магнитогорск

Медногорск

Липецк

По данным ведомства, за счёт Федерального проекта "Чистый воздух" всего планируется уменьшить совокупный объём вредных выбросов в городах на 20%, передаёт RT. На сколько уже удалось снизить загрязнённость воздуха, в ведомстве не уточняют.

В антирейтинге по загрязнённости воздуха по-прежнему находятся:

Норильск

Городской округ Новокузнецкий

Череповец

Липецк

Городской округ Рефтинский

Челябинск

По сообщению ведомства, благодаря "Серной программе" в Норильске планируют снизить ПДК загрязняющих веществ в воздухе на 69% в течение следующих трёх лет. В Минприроды рассчитывают на такие показатели за счёт модификации двух заводов тяжёлых металлов.

Ранее Pravda.Ru писала, о том какого масштаба достигла в городах России проблема экологии и как это связано с миллиардными затратами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.