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В Минприроды назвали города в которых легче дышать

Общество

По данным Минприроды, за три года в топ-городов, где значительно снизилось загрязнение атмосферного воздуха попали семь мегаполисов: 

В Минприроды назвали города в которых легче дышать
  • Братск
  • Красноярск
  • Новокузнецк
  • Челябинск
  • Магнитогорск
  • Медногорск
  • Липецк

По данным ведомства, за счёт Федерального проекта "Чистый воздух" всего планируется уменьшить совокупный объём вредных выбросов в городах на 20%, передаёт RT. На сколько уже удалось снизить загрязнённость воздуха, в ведомстве не уточняют. 

В антирейтинге по загрязнённости воздуха по-прежнему находятся: 

  • Норильск
  • Городской округ Новокузнецкий
  • Череповец
  • Липецк
  • Городской округ Рефтинский
  • Челябинск

По сообщению ведомства, благодаря "Серной программе" в Норильске планируют снизить ПДК загрязняющих веществ в воздухе на 69% в течение следующих трёх лет. В Минприроды рассчитывают на такие показатели за счёт модификации двух заводов тяжёлых металлов. 

Ранее Pravda.Ru писала, о том какого масштаба достигла в городах России проблема экологии и как это связано с миллиардными затратами. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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