Прокуратура начала проверку из-за пожара с пятью погибшими в Ростовской области

Обстоятельства гибели пяти человек в загоревшемся доме выясняют сотрудники прокуратуры в Ростовской области.

По информации регионального управления МЧС, инцидент произошёл в ночь на15 января в посёлке Глубоком Каменского района. Сообщение о том, что на улице Фрунзе загорелся частный дом, поступило к спасателям от очевидцев в 3.15.

Для тушения возгорания выехали девять человек на трёх пожарных машинах. Когда они прибыли на место происшествия, весь дом площадью 48 квадратных метров был охвачен огнём.

Пожар удалось потушить в 6.25. При разборе завалов пожарные нашли на месте происшествия тела пяти человек.

Согласно сведениям областной прокуратуры, погибшие — три женщины и двое мужчин. В МЧС сообщили, что личности жертв происшествия устанавливаются.

Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту инцидента. На место происшествия выехали зампрокурора области и исполняющий обязанности Каменского городского прокурора.

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