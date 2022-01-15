Обстоятельства гибели пяти человек в загоревшемся доме выясняют сотрудники прокуратуры в Ростовской области.
По информации регионального управления МЧС, инцидент произошёл в ночь на15 января в посёлке Глубоком Каменского района. Сообщение о том, что на улице Фрунзе загорелся частный дом, поступило к спасателям от очевидцев в 3.15.
Для тушения возгорания выехали девять человек на трёх пожарных машинах. Когда они прибыли на место происшествия, весь дом площадью 48 квадратных метров был охвачен огнём.
Пожар удалось потушить в 6.25. При разборе завалов пожарные нашли на месте происшествия тела пяти человек.
Согласно сведениям областной прокуратуры, погибшие — три женщины и двое мужчин. В МЧС сообщили, что личности жертв происшествия устанавливаются.
Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту инцидента. На место происшествия выехали зампрокурора области и исполняющий обязанности Каменского городского прокурора.
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