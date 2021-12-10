На юге Мексики в результате ДТП погибли 53 человека

На юге Мексики в результате ДТП погибли 53 человека. Грузовик с прицепом перевозил мигрантов. Он врезался в подпорную стену и перевернулся. В нём находились выходцы из стран Центральной Америки.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в обнародованном заявлении Генпрокуратуры республики. Ранее сообщалось о 49 погибших и почти 60 пострадавших.

Президент Мексики выразил соболезнования родным и близким погибших. Он распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. В регион уже направили рабочую группу. Её возглавляет национальный координатор сил гражданской обороны.

По некоторым данным, мигранты из Гватемалы и Гондураса собирались добраться до границы с США. Власти обещают провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.

Другие подробности пока не сообщаются.

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