На юге Мексики в результате ДТП погибли 53 человека. Грузовик с прицепом перевозил мигрантов. Он врезался в подпорную стену и перевернулся. В нём находились выходцы из стран Центральной Америки.
Как сообщает ТАСС, об этом говорится в обнародованном заявлении Генпрокуратуры республики. Ранее сообщалось о 49 погибших и почти 60 пострадавших.
Президент Мексики выразил соболезнования родным и близким погибших. Он распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. В регион уже направили рабочую группу. Её возглавляет национальный координатор сил гражданской обороны.
По некоторым данным, мигранты из Гватемалы и Гондураса собирались добраться до границы с США. Власти обещают провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.
Другие подробности пока не сообщаются.
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