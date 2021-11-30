В Перу с высоты 300 метров упал пассажирский автобус: число жертв растёт

В Перу на северо-востоке востоке страны с 300 метрового обрыва упал пассажирский микроавтобус. Власти сообщают, что в аварии погибли 10 человек, ещё семеро находятся в тяжёлом состоянии.

Рейс был из города Чачапояса в Мойобамбу. По версии следствия, причиной страшного ДТП могла стать ошибка водителя.

Согласно информации, микроавтобус проезжал над обрывом, но в какой-то момент сорвался и, пролетев 300 метров, ударился о землю, — передаёт местная радиостанция RPP.

Точную причину аварии устанавливают следователи. По сообщению спасателей, число жертв аварии может возрасти.

Ранее Pravda.Ru писала о страшном ДТП в Болгарии. Там погибли больше сорока пассажиров. Лишь семерым удалось выжить. Причиной трагедии правоохранительные органы не озвучили до сих пор, однако выдвинули две версии: ошибка водителя и техническая неисправность.