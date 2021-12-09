Учителя биологии задержали за развращение учеников в Петербурге

43-летнего учителя биологии одной из школ Санкт-Петербурга заподозрили в развратных действиях в отношении учеников.

Как выяснили следователи, осенью 2021 года педагог совершил развратные действия в отношении двух семиклассников.

По информации главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, в связи с инцидентом со школьниками возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В настоящее время правоохранители задержали подозреваемого в преступлении учителя. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Следователи проверяют информацию о совершении педагогом ряда аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось о вынесении приговора бывшему начальнику управления развития системы образования Архангельской области по обвинению в развратных действиях в отношении школьниц и распространении порнографии среди них. Суд приговорил экс-замглавы Минобразования региона к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима.

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