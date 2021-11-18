Экс-замглавы архангельского Минобра дали пять лет колонии за растление детей

В Архангельской области суд вынес приговор по делу бывшего заместителя министра – начальника управления развития системы образования региона Юрия Гнедышева.

Как сообщает областная прокуратура, бывший чиновник осуждён по обвинению в развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространении порнографии среди них.

Следователи установили, что в 2019 году экс-замминистра создал в одной из соцсетей страницы под вымышленными именами, завёл знакомство с девочками в возрасте от 12 до 16 лет и беседовал с ними на сексуальные темы. Кроме того, одной из несовершеннолетних фигурант дал ссылку на видеоролик, который правоохранители признали порнографическим.

Сообщается, что свою вину в инкриминируемых преступлениях фигурант дела признал частично.

Суд приговорил бывшего чиновника к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима. Гнедышева взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда с осуждённого.

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