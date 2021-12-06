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Завершена проверка по случаю отравления 48 человек под Новосибирском

Происшествия

Стало известно, что послужило причинами отравления почти пятидесяти человек, ставших посетителями магазина-кафе "Суши-хаус" в Новосибирской области, в городе Татарске. Ими стали антисанитария в заведении и его заражённые сотрудники, как сообщает РИА Новости.

Завершена проверка по случаю отравления 48 человек под Новосибирском

Ранее стало известно, что 48 посетителей "Суши-хаус" обратились к врачам больницы в Татарске с одинаковыми жалобами, указывающими на отравление. СК и прокуратурой была организована проверка, и открыто уголовное дело по статье 238 УК РФ (о предоставлении услуг и продаже товаров, угрожающих здоровью и жизни потребителей).

Начальник территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о завершении расследования, связанного с инцидентом в "Суши-хаус".

"Этиологический агент заболеваемости — сальмонелла, рота- и норовирусы. Источник инфекции — персонал, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норовирусов", — доложил Щербатов в ходе совещания, проходившего в правительстве области.

По его словам, клиенты "Суши-хауса" почувствовали себя плохо, потому что употребили в пищу блюда, которые сотрудники кафе в ходе приготовления заразили вирусами.

"Причины, способствующие возникновению и распространению заболеваемости — нарушение санитарных требований при организации работы предприятия общепита", — пояснил главный санитарный врач региона, добавив, что кафе, в котором произошло массовое отравление, начало работать только в ноябре.

После происшествия Роспотребнадзором будут проведены проверки по всем аналогичным заведениям общепита.

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Экстренный вызов | 22 ноября 2021 | Происшествия Новосибирской области | Телеканал ОТС
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
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