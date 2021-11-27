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Губернатор Кемерово рассказал о состоянии выжившего на "Листвяжной"

Происшествия

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о состоянии здоровья выжившего в шахте "Листвяжная" спасателя Александра Заковряшина. Так, по словам руководителя региона, пострадавшего пока не подключают к аппарату искусственной почки. 

Уточняется, что у спасателя было диагностировано переохлаждение и интоксикация. При этом ему на всякий случай подготовили искусственную почку, несмотря на то, что пока у него работают свои. 

Ранее, 25 ноября, в шахте, расположенной в Белове Кемеровской области, зарегистрировали задымление. В это время под землёй находились 285 рабочих. Многие из них смогли оперативно выбраться, за остальными отправились сотрудники МЧС. Однако вскоре они были вынуждены приостановить операцию. 

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Автор: Валентина Севрюгина
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